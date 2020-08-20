Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobili ile su kanalına düşen polis hayatını kaybetti
Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
|20 Ağustos 2020 13:22
|Yazdır
Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü.
Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı.
Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
20 Ağustos 2020 13:33
|Alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması
20 Ağustos 2020 10:49
|Taşlı sopalı çadır kurma kavgası: 4'ü çocuk 12 yaralı
20 Ağustos 2020 10:37
|Hastanede 2.5 yaşındaki çocuğun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada
20 Ağustos 2020 09:47
|Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
20 Ağustos 2020 09:42
|Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
20 Ağustos 2020 09:32
|Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı
20 Ağustos 2020 09:20
|Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
20 Ağustos 2020 08:21
|İzmir'de kadın cinayeti... Sosyal medyadan tanıştığı kişi sonu oldu
20 Ağustos 2020 07:59
|Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, Ankara'ya sevk edildi
19 Ağustos 2020 17:59