'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
|20 Ağustos 2020 13:33
|Yazdır
Gümüşhane'nin Çamlıca mahallesinde 74 yaşındaki yaşlı bir kadın sulama havuzunda ölü bulundu. Polis havuzun kenarına bir poşetin içerisinde "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not buldu.
Edinilen bilgiye göre il merkezine bağlı Çamlıca Mahallesi Başköy Küme Evleri mevkiinde yaşayan Gülseren Hazır'ı (74) sabah kalktığında evinde bulamayan eşi aramaya başladı. Akrabalarına da haber verilmesinin ardından mahalle boyunca aranan yaşlı kadın, yakınları tarafından mahallenin üst tarafında bulunan sulama amaçlı havuzun yüzeyinde cansız halde bulundu.
Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından güvenlik şeridine alınan bölge olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Cumhuriyet Savcısının da inceleme yaptığı alanda havuzun tellerine asılı halde bir poşet ve içerisinde yazılı not bulundu.
Notta yaşlı kadının "Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum. Yaptığımın yanlış olduğu bile bile intihar ediyorum" anlamında yazılar yazdığı öğrenilirken, AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Hazır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 2 çocuk annesi Hazır'ın geçtiğimiz aylarda vefat eden 100 yaş üzerindeki yatalak annesini uzun yıllar baktığı ve bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği değerlendiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Otomobili ile su kanalına düşen polis hayatını kaybetti
20 Ağustos 2020 13:22
|Alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması
20 Ağustos 2020 10:49
|Taşlı sopalı çadır kurma kavgası: 4'ü çocuk 12 yaralı
20 Ağustos 2020 10:37
|Hastanede 2.5 yaşındaki çocuğun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada
20 Ağustos 2020 09:47
|Kariyer.net, 50 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu
20 Ağustos 2020 09:42
|Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
20 Ağustos 2020 09:32
|Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı
20 Ağustos 2020 09:20
|Bakan Soylu'dan Musa O. açıklaması: Cenaze bizim cenazemiz
20 Ağustos 2020 08:21
|İzmir'de kadın cinayeti... Sosyal medyadan tanıştığı kişi sonu oldu
20 Ağustos 2020 07:59
|Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, Ankara'ya sevk edildi
19 Ağustos 2020 17:59