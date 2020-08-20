1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 66 milyon lira destek verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zehra Zümrüt Selçuk: Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız
 20 Ağustos 2020 13:53
Yazdır
Maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 66 milyon lira destek verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız." dedi.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) açılış programında yaptığı konuşmada, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma koşulları sağlamak için çaba gösterdiklerini belirti.

Oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla ekonomide sağladıkları büyümeyi ve sosyal refahı kalıcı hale getirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Selçuk, insanların huzuru ve güvenliği için izledikleri politikalarla her kesime yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Selçuk, iş kazaları nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 2,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 374 milyon kişinin ise yaralanıp hastalandığını aktardı.

Mesleki çeşitliliğin artmasının güvenlik riskinin de aynı oranda artmasına sebep olduğunu ifade eden Selçuk, "Bizim de hedefimiz küresel bir sorun olan iş kazalarını ülkemizde en asgari düzeye indirebilmek. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşabilmek." diye konuştu.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki çalışmaların geçmişe uzandığını belirten Selçuk, 1936 yılında yayımlanan İş Kanunu ve kanunda sonradan yapılan düzenlemelerle "İş Sağlığı ve Güvenliği"nin kapsamının genişlediğini, bu konunun çalışma hayatının temel başlıklarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Çalışma hayatında önem verdikleri bir diğer konunun da "sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı" ön planda tutmak olduğunun altını çizen Selçuk, Bakanlığın her alanda ortak aklı temel alan bir çalışma prensibi benimsediklerini anlattı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasının tamamen ertelenmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Selçuk, ötelemenin kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfında yer alan 50'den az çalışanı olan iş yerleri için geçerli olduğunu belirtti.

- "İş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması gerekiyor"

Türkiye'deki iş kazalarını da azaltmak için büyük bir çaba gösterdiklerini aktaran Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması için tüm aktörlerin beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, 18 yılda iş yeri sayısının yüzde 158, çalışan sayısının ise yüzde 188 arttığına dikkati çekerek, "İş yeri ve çalışan sayımız artarken iş kazalarımız azalmakta. Maden sektöründe, iş yeri sayımız yüzde 110, çalışan sayımız ise yüzde 63 arttı. Yine maden sektöründe önemli iş kazalarının oranı yüzde 50 oranında azaldı." bilgisini verdi.

MİSGEP projesiyle çalışmalarının daha etkin ve kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, MİSGEP'in finansal destek ve rehberlik programı, hibe ve teknik yardım olmak üzere 3 farklı kategoriden oluştuğunu açıkladı.

Projenin uygulama aşamasına geçtiğini bildiren Selçuk, "Yeraltı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk desteklerin, ödemenin gerçekleşeceği günkü kura göre avro karşılığı Türk Lirası olarak yapılacağının bilgisini paylaştı.

Projeye, kömür veya metal maden cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenlerinin, 50-250 çalışanı olan yeraltı kömür maden işletmelerinin, 20-250 çalışanı olan yeraltı metal maden işletmelerinin, kurulu bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim standardı olmayan işyerleri ile kalan ekonomik ömrü en az 5 yıl olan maden işletmelerinin başvurabileceğini aktaran Bakan Selçuk, destekten yararlanacak işyerlerinin anılan koşulların tümünü sağlamaları gerektiğinin altını çizdi.

- Bugün başlayan başvurular 25 Ekim'de sona erecek

Bakan Selçuk, destekten yararlanmak isteyen iş yerlerinin 20 Ağustos itibarıyla "www.misgep.org/dogrudanhibe" adresi üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirterek, başvuruların 25 Ekim'e kadar yapılabileceğini söyledi.

Belirlenen kriterleri sağlayan 70 iş yerinden 15'ine İSG Yönetimi Sistemi Entegrasyonu için yaklaşık 35 bin lira verileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında işletmelere, 24 ay boyunca proje ekibi eşliğinde yapılacak saha ziyaretleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik rehberlik desteği sağlanacak, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ve önleyici yaklaşımlar geliştirilecek. Ayrıca, proje ekibince işyerinin risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik dokümanı, havalandırma ve yeraltı çalışma planları, yönergeler, ramak kala analizleri gibi dokümanlarının hazırlanması veya güncellenmesi için rehberlik desteği verilecek. Görevli, işletmelerde ilgili taraﬂara yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapacak. Seçilen iş yerlerindeki toplam 10 bin çalışana sağlık gözetimi yapılacak ve toplam 10 bin çalışana drama yoluyla çalışan eğitimi verilecek. 1800 mühendis ve iş güvenliği uzmanına risk değerlendirmesi ve yeni metotlara ilişkin eğitimler sunulacak."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması
20 Ağustos 2020 15:37		 SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü
20 Ağustos 2020 14:32
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Ağustos 2020 14:30		 Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı
20 Ağustos 2020 12:47
Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
20 Ağustos 2020 11:22		 Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
20 Ağustos 2020 11:04
65 yaş ve üstüne iki ilde daha virüs kısıtlaması
20 Ağustos 2020 10:52		 Gümrük kapılarında beklemeye son
20 Ağustos 2020 06:49
Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gece denetimi
20 Ağustos 2020 04:18		 İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
19 Ağustos 2020 23:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması15:29 - Turkcell'in yüzde 51 hissesi Varlık Fonu'na devredildi15:24 - Maske takmadığı için gözaltına alınan kadın polislerden şikayetçi oldu15:17 - Eskişehir'de 2 doktor ve 2 hemşirede virüs tespit edildi15:13 - 80'lik kardeşlerin baltalı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı15:07 - 10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
15:05 - Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!14:59 - Sınavlardan düşük not almanın sebebi bulundu14:56 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:52 - Davutoğlu'nun Ankara teşkilatı dağıldı, hepsi istifa etti14:44 - Rahatsızlanan polis 42 yaşında hayatını kaybetti14:42 - Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi
14:40 - Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi14:36 - Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı14:32 - SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü14:30 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:28 - Başsavcılıktan 'kadın doktora tehdit ve şantaj' iddiasına açıklama
14:19 - 'Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntıyı genel seçimde öderiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eser yenenler 1
karadenizde doğalgaz bulunması 2
Jose ernesto sosa 2
masterchef berk 3
sinav.memurlar.net 1
diego godin 1
yüzyüze eğitim 3
kütahya 1
kastamonu 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam