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Meteorolojiden Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yarın yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
 20 Ağustos 2020 14:02
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Meteorolojiden Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yarın yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Osmaniye, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı ve Adana'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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