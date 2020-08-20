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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
 20 Ağustos 2020 14:13
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret eden Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Alp'e ve kurul üyelerine teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı
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