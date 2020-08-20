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Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı

Edremit Belediyesi'nin, turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındıracak olan 'Yüzen Otel' projesi onaylandı
 20 Ağustos 2020 14:36
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Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından başarılı proje olarak görülen 'Yüzen Otel' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandı.

'Türkiye'de az örneği olan proje bölgede bir ilk'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit adına projenin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edremit'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunan bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Say, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) teşekkürlerini iletti.

Başkan Say, "Yüzen Otel Projemiz, turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındırıyor. Üçü de katkı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye'de az örneği bulunan bölgede ise hiç bulunmayan bir konsept. Bu konseptin içerisinde denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerin staj yapacağı bir uygulama oteli gibi olarak hizmet verecek. Burada elde edilen gelir ise sosyal yardımlaşma alanlarında kullanılacak. Deniz üzerinde hem konaklama, hem restoran kafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısında turizme büyük bir katkısı olacaktır" dedi.

'Bu proje ile turizm alanında kapı aralanmıştır'

Kente gelen ziyaretçilerin bölgeyi daha fazla keşfetmesini istediklerini belirten Başkan Say, bu amaçla mevcut turizm yatırımlarına farklı bir boyut kazandırma amacında olduklarını ifade etti.

Bu projelerinin Van Gölü adına bir ilk olacağını, turizm alanında da kapının aralanmasına vesile olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Bu proje ile ilçemizin turizmi açısından önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu projemiz hem ilçemizin turizmine katkı sağlayacak hem de istihdam anlamında iş kapısı olacaktır. İlimiz adına ilerleyen yıllarda gerek yatırımcılar gerekse de devlet eliyle çok daha farklı bir konuma gelecektir. Böylesi değerli bir projenin ilimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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