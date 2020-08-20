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Rahatsızlanan polis 42 yaşında hayatını kaybetti

Samsun'da Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti
 20 Ağustos 2020 14:44
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Rahatsızlanan polis 42 yaşında hayatını kaybetti

Samsun'da Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir (42) rahatsızlanarak Atakum ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Ahmet Ali Aydemir'in cenazesinin memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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