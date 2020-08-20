Davutoğlu'nun Ankara teşkilatı dağıldı, hepsi istifa etti
Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.
|20 Ağustos 2020 14:52
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Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi, ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.
İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.
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