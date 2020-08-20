1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınavlardan düşük not almanın sebebi bulundu

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, sınavlarda düşük not almada akıllı telefon ve bu cihazlar sayesinde hızlıca ulaşılabilen internet kullanımı ciddi bir rol oynuyor
 20 Ağustos 2020 14:59
Yazdır
Sınavlardan düşük not almanın sebebi bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim veren Rutgers Üniversitesi öğrencilerin neden başarısız olduğunu mercek altına aldı.

Üniversite bünyesindeki 11 farklı derse kayıtlı 2 bin 433 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin notlarında gözler görülür bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi.

Araştırmayı yapan ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Profesör Arnold Glass, öğrencilerin ödev yaparken interneti aktif olarak kullandıklarını ve bu şekilde bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini belirtiyor.

Bunun bir hayli faydalı bir durum olduğunun altını çizen Glass'a göre, internetten öğrenilen bilgilere çok kolay ulaşılıyor ancak aynı zamanda çok kolay unutuluyor. Glass'a göre, bu durum, öğrencilerin sınav notlarına doğrudan etki ediyor.

Araştırmaya göre 2008 yılında öğrencilerin sadece yüzde 14'ü, girdikleri sınavlarda yaptıkları ödevlerinden daha düşük not alıyordu.

Ancak akıllı telefonların hayatlarımızın değişmez bir parçası olduğu 2017 yılında bu oran 3.5 kat arttı ve yüzde 55'e yükseldi.

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kumpasçı Joe Biden FETÖ'cüyle el ele
20 Ağustos 2020 08:15		 Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
20 Ağustos 2020 06:23
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 15 milyonu geçti
19 Ağustos 2020 09:44		 DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun
18 Ağustos 2020 18:14
Virüste umut veren araştırma: Sürü bağışıklığı umudu artıyor
18 Ağustos 2020 15:18		 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.
18 Ağustos 2020 08:39
Çin'in ilk aşı patenti onaylandı
17 Ağustos 2020 21:51		 Trump: Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu
17 Ağustos 2020 17:53
Bilim insanları: Koronavirüs 2012'de ortaya çıktı
17 Ağustos 2020 17:17		 Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
17 Ağustos 2020 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması15:29 - Turkcell'in yüzde 51 hissesi Varlık Fonu'na devredildi15:24 - Maske takmadığı için gözaltına alınan kadın polislerden şikayetçi oldu15:17 - Eskişehir'de 2 doktor ve 2 hemşirede virüs tespit edildi15:13 - 80'lik kardeşlerin baltalı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı15:07 - 10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
15:05 - Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!14:59 - Sınavlardan düşük not almanın sebebi bulundu14:56 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:52 - Davutoğlu'nun Ankara teşkilatı dağıldı, hepsi istifa etti14:44 - Rahatsızlanan polis 42 yaşında hayatını kaybetti14:42 - Üniversitede işe alınacak 17 kişi canlı yayınlanan kura ile belirlendi
14:40 - Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi14:36 - Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı14:32 - SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü14:30 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:28 - Başsavcılıktan 'kadın doktora tehdit ve şantaj' iddiasına açıklama
14:19 - 'Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntıyı genel seçimde öderiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
'Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilir'
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
cenk özkaçar 2
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 2
diego godin 1
acıkmak 1
malang sarr 1
sızlanmak 2
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
erzincan 2
zekeriya alp'in istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Belsan 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam