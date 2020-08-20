Sınavlardan düşük not almanın sebebi bulundu
|20 Ağustos 2020 14:59
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Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim veren Rutgers Üniversitesi öğrencilerin
neden başarısız olduğunu mercek altına aldı.
Üniversite bünyesindeki 11 farklı derse kayıtlı 2 bin 433 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin notlarında gözler görülür bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi.
Araştırmayı yapan ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Profesör Arnold Glass, öğrencilerin ödev yaparken interneti aktif olarak kullandıklarını ve bu şekilde bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabildiklerini belirtiyor.
Bunun bir hayli faydalı bir durum olduğunun altını çizen Glass'a göre, internetten öğrenilen bilgilere çok kolay ulaşılıyor ancak aynı zamanda çok kolay unutuluyor. Glass'a göre, bu durum, öğrencilerin sınav notlarına doğrudan etki ediyor.
Araştırmaya göre 2008 yılında öğrencilerin sadece yüzde 14'ü, girdikleri sınavlarda yaptıkları ödevlerinden daha düşük not alıyordu.
Ancak akıllı telefonların hayatlarımızın değişmez bir parçası olduğu 2017 yılında bu oran 3.5 kat arttı ve yüzde 55'e yükseldi.
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