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10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca muhtar köyü karantinaya alarak, girişleri kapattı
 20 Ağustos 2020 15:07
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10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca muhtar köyü karantinaya alarak, girişleri kapattı.

İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı. Muhtar tarafından karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı.

Köyde vaka sayısının artması nedeniyle tedbir aldıklarını belirten Muhtar Hayati Sinem,"Anayol haricinde tüm tali yollar an itibariyle kapatılmıştır. Bu süreçte tüm köy halkının daha hassas ve duyarlı davranması ve kendi sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz. 65 yaş üstü olanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkması, evinde pozitif vaka olanların tüm ev halkının karantina süresince evden çıkmaları kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde idari para cezası, toplum sağlığını tehlikeye atığı için savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Dışarıdan misafir veya başka yere misafirliğe köy içinde ve dışında kesinlikle yasaklanmıştır. Tüm kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum. Bu sorunla bireysel değil, hep birlikte gayret edersek başaracağımıza inanıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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