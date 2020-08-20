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Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!

Son dönemde diğer internet sitelerinde yaşanan sorunlardan dolayı, memurlar.net üyelerinin üyelik şifrelerini zorlaştırmalarında, güçlü şifreler belirlemelerinde fayda bulunmaktadır.
 20 Ağustos 2020 15:05
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Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!

memurlar.net olarak 18 yıldır yayın hayatındayız. 2 milyonu aşkın memurlar.net üyesi bulunmaktadır. Üyelikle memurlar.net'in Bimola, Forum, Sözlük, Yorum gibi servislerinde aktif olarak katılmak mümkün olabilmektedir.

18 yıllık süre zarfında herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaşmadık. Serverlarımız Türkiye'nin önde gelen data centerlarından birinde tutulmakta olup, serverlarımızda her türlü güvenlik tedbiri yazılımsal ve donanımsal olarak alınmıştır. Ancak son dönemde başka internet sitelerinde sık sık güvenlik riskine dair haberler çıkmakta, bazı mail hesaplarının ele geçirildiği yönünde bilgiler yayınlanabilmektedir. Bizim aldığımız tedbirler kadar üyelerinde kişisel bazda tedbir alması gerekmektedir.

Memurlar.net üyeleri de benzer bir sorun yaşamamak için; mail hesaplarının bilinir olmasını engellemeli, her yere mail adresi yazmamalı ve şifrelerini "Güçlü paralolar" ile değiştirmelidir. Sorun yaşanan en önemli alan, mail hesabının bilinmesi ve "123456", "abcde", "qwerty" gibi şifrelerin girilmesidir. Mail hesabı kişiye özel bir bilgi olup, bir kişinin mail adresi bilindikten sonra programlar aracılığıyla sadece rakamlardan olan şifreyi bulmak yarım saat, harf ve rakamdan oluşan bir şifreyi bulmak iki üç saatlik bir iştir. Sanal alemde yayınlanan kullanıcı adı ve şifrelerin hepsi bu şekilde elde edilmektedir. Yani üyenin kolay bir şifre belirlemiş olması ve mail hesabını sanal alemde yazmış olması esas sorundur. Bu nedenle, üye olduğunuz yerlerde, mail hesaplarınızı sizin izniniz olmaksızın kamuoyuna açık bir şekilde yayınlayan internet sitelerinden uzak durmalısınız.

Ayrıca, her durumda, memurlar.net üyelik hesaplarınızın şifreleri güçlü olmalıdır. Sadece memurlar.net üyelik hesaplarınız değil diğer şifreleriniz de güçlü parolalardan oluşmalıdır. Memurlar.net üyelerinin; https://uye.memurlar.net/tercihler/ adresinden harf, rakam, özel karakter (# veya ~ gibi) ve noktalama işaretlerini içerecek şekilde güvenli bir şifre belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. Şifrelerini unutan üyelerimiz, "Parolamı Unuttum" modülü sayesinde şifrelerini yeniden alabilirler.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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