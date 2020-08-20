Eskişehir'de 2 doktor ve 2 hemşirede virüs tespit edildi
Eskişehir'deki görevli iki doktor ve iki hemşirede Covid-19 tespit edildi
|20 Ağustos 2020 15:17
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Eskişehir'deki görevli iki doktor ve iki hemşirede Covid-19 tespit edildi.
Tepebaşı ilçesinde bulunan Batıkent Gökkuşağı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli iki doktor ve iki hemşirenin, tat duyusunda azalma ve öksürük gibi belirtiler göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 17 Ağustos Pazartesi günü karantina altına alınan 4 personelin, 14 gün boyunca karantina altında tutulması beklenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vakaların görüldüğü Gökkuşağı Aile Sağlığı Merkezi ise aktif çalışan tek doktor ile faaliyete devam ederken hizmetlerin aksamaması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçici olarak ek bir doktor daha görevlendirileceği öğrenildi.
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