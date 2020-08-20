Maske takmadığı için gözaltına alınan kadın polislerden şikayetçi oldu
|20 Ağustos 2020 15:24
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Kadıköy'de Kovid-19 denetimindeki olaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetten serbest bırakılan kadın ve yanında görüntüleri çeken arkadaşı, polis memurlarından şikayetçi oldu.
Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde dün güvenlik görevlileri tarafından yapılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında yaşanan olay nedeniyle gözaltına alınan R.B. ile yanında görüntüleri çeken arkadaşı Z.K. "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.
Burada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kadının, polis memurlarından şikayetçi olduğu belirtildi.
Müşteki-şüpheli R.B'nin emniyette, Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi'nde arkadaşı Z.K. ile yürüdüklerini anlatarak, şu beyanda bulunduğu öğrenildi:
"Sigara içtiğim için maskem çenemin altındaydı. O esnada polis memurları bana hitaben 'Sen gel bakalım buraya.' dedi. Cep telefonuyla birisini aradı ve kimlik numaramı telefondaki şahsa söyledi. Kendisine ne olduğunu sordum. Bana '900 lira ceza yedin, ödersin.' dedi. Ben arkadaşım ile birlikte yanlarından ayrılıp biraz uzaklaştığımda polis memuru beni tekrar yanına çağırdı. O esnada ben de kendisine neden ceza yediğimi sordum ve itiraz ettim."
Çevrede bulunan birçok vatandaşın maskesiz dolaştığını, neden sadece kendisine ceza yazdığını ve bunu kabul etmediğini söylediğini öne süren R.B'nin, "Sonrasında polis memuru beni polis merkezine götürmek istedi. Gitmek istemedim ve arkamı dönerek yürümeye başladım. Polis memuru peşimden gelerek kolumu tuttu geriye doğru çevirerek ters kelepçe yaparak çelme taktı. Yere düştüm. Kendisine beni bırakmasını söyledim. Çevrede bulunan o kadar insana rağmen beni yerde sürüklemeye devam etti." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
- İstanbul Valiliği polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde dün güvenlik görevlileri tarafından yapılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında R.B. isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulduğu belirtilmişti.
Polis memurlarının uyarısına hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık veren R.B'nin yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine gözaltına alınmak istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."
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