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Turkcell'in yüzde 51 hissesi Varlık Fonu'na devredildi

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu (BTK), Turkcell Holding AS'nin Turkcell Iletisim Hizmetleri AS'de sahip oldugu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri Iletisim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.
 20 Ağustos 2020 15:29
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Turkcell'in yüzde 51 hissesi Varlık Fonu'na devredildi

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu (BTK), Turkcell Holding AS'nin Turkcell Iletisim Hizmetleri AS'de sahip oldugu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri Iletisim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile ilgili Turkcell Holding AŞ adına Hasan Tuvan Yıldırım'ın yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Çukurova Telecom Holdings Limited ve Telia Finland'ın, Turkcell Holding'de sahip oldukları hisselerin tamamını, TVF BTIH'ye satma hususunda anlasmaya vardığı anımsatıldı.

İslemin tamamlanmasıyla Turkcell Iletisim Hizmetleri AS hisselerinin yüzde 26,2'sine TVF BTIH'ın ve yüzde 24,8'ine IMTIS Holdings'in sahip olacagı öngörüsüyle BTK'ya Turkcell'in bir basvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, BTK'nın şu kararına yer verildi:

"Turkcell Holding AS'nin Turkcell Iletisim Hizmetleri AS'de sahip oldugu yüzde 51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine iliskin yürütülecek islemler sonucunda; Turkcell Iletisim Hizmetleri AS'nin hisselerinden yüzde 26,2'sine tekabül eden kısmının şirkette kontrol unsurunu saglayacak sekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri Iletisim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AS'ye, Turkcell İletisim Hizmetleri AS'nin hisselerinden yüzde 24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings'e ait olacak sekilde devrine izin verilmesi hususlarına oy birligi ile karar verilmistir."

Açıklamada, Ukrayna Rekabet Kurulu'nun da TVF BTH'ye, Turkcell Holding AŞ hisselerini devralmasına ve Turkcell Iletisim Hizmetleri AS üzerinde kontrol sahibi olmasına onay verdiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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