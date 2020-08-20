1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar'

Mehmet Özhaseki: Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar. Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar"
 20 Ağustos 2020 15:54
Yazdır
'Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar'

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar. Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar." dedi.

Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, toplantı öncesinde basına kapalı kısımda belediye başkanları ile illerinde yapılması gerekenleri ve gençlik politikaları üzerine görüşüldüğünü belirtti.

Gençlerin beklenti ve taleplerini geniş ve kapsamlı olarak ele aldıklarını aktaran Özhaseki, "Genel merkeze düşen görevleri, yapacaklarımızı, daha sonrada belediye başkanları arkadaşlarımızın yapması icabeden bütün bu konuları kendileriyle burada uzun uzun tartıştık ve görüştük. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bu konuda üzerine düşeni yapacaklardır." diye konuştu.

Özhaseki, belediyeciliğin zor bir iş, "aşk ve sevda" işi olduğunu vurgulayarak, "Belediyecilik yapmak için biraz yürek ister, biraz sabır ister, biraz çaba ve alın teri ister. Uykusuz geceler, stresli ortamlar ve kaygılı bekleyişler hep bizim belediye başkan arkadaşlarımızı bekler. Eğer siz inanmışsanız ve bir dava adamı olduğunuzu her fırsatta ifade ediyorsanız, sırat-ı müstakim üzere yaşamaya ahd etmişseniz ve bu hal üzere ölmeyi göze almışsanız bu çileleri çekmeye gönüllü olarak bir belediye başkanı her zaman talip olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Arkadaşlarımız müthiş başarılılar"

Yerel seçimlerden bu yana 1,5 yıl geçtiğini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveri ile uğraşıyorlar. Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar. Vatandaş seviyor, güvenini devam ettiriyor. Bundan dolayı da zaten belediye başkanı arkadaşlarımızla biz tek tek o anketleri paylaşacağız. Yakın bir süre içerisinde illerimize gidip arkadaşlarımızla projelerini, yapacaklarını veya Ankara'dan beklentilerini görüşüp nasıl yardımcı olacağımız hususunda kendileriyle mutlaka orada istişare edeceğiz."

- "Devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çekerek"

Özhaseki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Aslında iyi niyetli belediye başkanıyla kötü niyetlileri resmen açığa çıkardı. Bizim belediye başkanlarımız, 794 kişiyiz, şu anda sizin verdiğiniz talimatla valilerimizle, kaymakamlarımızla kol kola girdiler. Gece gündüz demeden her bir köşede kim varsa yardım edilmesi icabeden herkese ulaşmaya çalıştılar. Kimi amcanın çiftini sürdüler, kimi teyzenin bulaşıklarını yıkadılar, birebir bildiğim için söylüyorum, yardım paketleri ulaştırdılar, çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Devletin bir parçası olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Ama üzülerek de söylüyoruz ki kimisi de tam tersine bir algı ile uğraşıp sanki devletten bağımsızmış gibi ayrı baş çekerek dışarıda başka alemlere doğru yürüdüler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
20 Ağustos 2020 16:52		 Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi
20 Ağustos 2020 16:41
Davutoğlu'nun Ankara teşkilatı dağıldı, hepsi istifa etti
20 Ağustos 2020 14:52		 'Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntıyı genel seçimde öderiz'
20 Ağustos 2020 14:19
Fahrettin Altun'dan, Biden'ın sözlerine 'zamanlama' açıklaması
20 Ağustos 2020 13:14		 İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
20 Ağustos 2020 12:09
Bahçeli'den Joe Biden'in sözlerine tepki
20 Ağustos 2020 11:11		 CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
20 Ağustos 2020 10:29
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
20 Ağustos 2020 08:29		 HDP eski vekili Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
20 Ağustos 2020 06:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?17:04 - Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak16:59 - FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi16:54 - 'Usulsüz rapor isteklerinde hekimlerimiz şiddete maruz kalıyor'16:52 - Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
16:49 - Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu16:49 - 'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama16:42 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması16:41 - Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi16:41 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi16:39 - Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
16:37 - AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti16:36 - Başpolis memurları arasından amir alınacak16:33 - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü16:30 - Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu16:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:13 - Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abbiiee 3
bilim kurulu 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
sinav.memurlar.net 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 1
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
Jose ernesto sosa 2
cenk özkaçar 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam