1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ismi, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan şehrin en büyük meydanına verildi.
 20 Ağustos 2020 16:03
Yazdır
Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve 3 Aralık 2019 tarihinde akşam evine giderken katil Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) ismi, Ordu'nun Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkisinde bulunan meydana ''Ceren Özdemir Meydanı'' isminin bulunduğu sembolü yerleştirdi.

Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir'in ismi kalp içerisinde yer aldı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, ''canavarca hisle öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama
20 Ağustos 2020 16:49		 Başpolis memurları arasından amir alınacak
20 Ağustos 2020 16:36
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
20 Ağustos 2020 16:17		 Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi
20 Ağustos 2020 16:08
65 yaş ve üstüne üç ilde daha virüs kısıtlaması
20 Ağustos 2020 15:40		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması
20 Ağustos 2020 15:37
SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü
20 Ağustos 2020 14:32		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Ağustos 2020 14:30
Maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 66 milyon lira destek verilecek
20 Ağustos 2020 13:53		 Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı
20 Ağustos 2020 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?17:04 - Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak16:59 - FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi16:54 - 'Usulsüz rapor isteklerinde hekimlerimiz şiddete maruz kalıyor'16:52 - Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
16:49 - Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu16:49 - 'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama16:42 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması16:41 - Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi16:41 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi16:39 - Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
16:37 - AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti16:36 - Başpolis memurları arasından amir alınacak16:33 - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü16:30 - Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu16:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:13 - Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jose ernesto sosa 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
musa orhan 1
yüzyüze eğitim 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
vedat muriqi 1
sızlanmak 3
mame thiam 1
diego godin 1
Abbiiee 3
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam