1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!

Kadıköy'de dün yaşanan olay sonrasında polislerin açığa alınması tepki oluşturdu. Sosyal medyada, durdurulmaya çalışan kadınların polise tekme atan görüntüleri ve halkın üzerine tükürme görüntüleri yayımlandı.
 20 Ağustos 2020 16:03
Yazdır
İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!

Kadıköy'de dün yaşanan olayda, maske takmadıkları gerekçesiyle bir kadının gözaltına alınmasına dair görüntüler tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, kadını gözaltına almaya çalışan iki polisin açığa alındığını belirtti.

Polislerin açığa alınması sonrasında, maske takmadığı için durdurulmaya çalışılan ama durmadığı için müdahale edilen kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün yayımlanan ama kesildiği anlaşılan görüntülerin ilk bölümünde kadının, kendisini durdurmaya çalışan polise tekme attığı, hakaret ettiği görülüyor.

Yayımlanan başka bir görüntüde ise olaya karışmış olan kadının bir apartmandan, aşağıda geçen vatandaşların üstüne tükürdüğü görüntüler yer alıyor.

Sosyal medyada, polislerin açığa alınmasından dolayı açılan "PolisiminYanındayım" tagı Trend Topic'e girdi.

Olaya karışan Rana B. adlı kadın ifadesinde, cezaya itiraz ettiğini, polisin bunun üzerine kendisini polis merkezine götürmek istediğini ama kendisinin gitmek istemeyip, arkasını dönerek yürüyüp gittiğini belirtmiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
58 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
20 Ağustos 2020 17:09		 Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!
20 Ağustos 2020 15:05
CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?
20 Ağustos 2020 09:30		 İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
20 Ağustos 2020 00:02
Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modeli kalıcı olarak düzenlenmeli
19 Ağustos 2020 14:20		 Danıştay daireleri, sözlü sınav davalarında ne zaman esasa girecek?
18 Ağustos 2020 11:08
memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı
18 Ağustos 2020 10:22		 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
17 Ağustos 2020 17:25
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
17 Ağustos 2020 14:35		 Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdüründen 'ilahiyat' açıklaması
14 Ağustos 2020 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?17:04 - Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak16:59 - FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi16:54 - 'Usulsüz rapor isteklerinde hekimlerimiz şiddete maruz kalıyor'16:52 - Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
16:49 - Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu16:49 - 'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama16:42 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması16:41 - Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi16:41 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi16:39 - Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
16:37 - AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti16:36 - Başpolis memurları arasından amir alınacak16:33 - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü16:30 - Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu16:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:13 - Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cenk özkaçar 2
çeyrek altın 4
özgüven 1
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
Abbiiee 3
diego godin 1
musa orhan 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
mame thiam 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 3
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam