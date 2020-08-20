İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
|20 Ağustos 2020 16:03
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Kadıköy'de dün yaşanan olayda, maske takmadıkları gerekçesiyle bir kadının gözaltına alınmasına dair görüntüler tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, kadını gözaltına almaya çalışan iki polisin açığa alındığını belirtti.
Polislerin açığa alınması sonrasında, maske takmadığı için durdurulmaya çalışılan ama durmadığı için müdahale edilen kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün yayımlanan ama kesildiği anlaşılan görüntülerin ilk bölümünde kadının, kendisini durdurmaya çalışan polise tekme attığı, hakaret ettiği görülüyor.
Yayımlanan başka bir görüntüde ise olaya karışmış olan kadının bir apartmandan, aşağıda geçen vatandaşların üstüne tükürdüğü görüntüler yer alıyor.
Sosyal medyada, polislerin açığa alınmasından dolayı açılan "PolisiminYanındayım" tagı Trend Topic'e girdi.
Olaya karışan Rana B. adlı kadın ifadesinde, cezaya itiraz ettiğini, polisin bunun üzerine kendisini polis merkezine götürmek istediğini ama kendisinin gitmek istemeyip, arkasını dönerek yürüyüp gittiğini belirtmiştir.
Polise saldıran kadın sadece maske takmayarak değil, milletin üzerine tükürerek "aykırılığını" devam ettirmiş. #PolisiminYanındayım pic.twitter.com/c1dFtlNpQuMisvak Caps (@misvakcaps) August 20, 2020
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