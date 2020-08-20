Köpeğini sevdi diye çocuğa saldırdı

Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dayak yiyen çocuklardan birinin annesi Zuhal D., "Çocuğum ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte aşağıda oynuyorlar. Bahçe katında oturan D. Hanımın köpeğini seviyorlar. D. Hanım buna sinirlenip çocukları kovalıyor. Önce oğlumun arkadaşını yakalayıp tartaklıyor. Çocuklar yangın merdiveninin kullanıp kaçmak istiyorlar. Diğer çocuklar kaçıp kurtuluyor arkadaki benim çocuğumu yakalıyor. Tartaklıyor, dövüyor, saçını çekiyor, sıkıştırıyor, sözlü tehdit ediyor, evine götürüp tehdit etmeye devam ediyor. Çocuğu çekiştirip bahçeye çıkarıp güvenliğe veriyor. Orada da şiddete devam ediyor. Ben davacı oldum kendisinden. İstiyorum ki ceza alsın üstüne kar kalmasın. Çok üzgünüm bir anne olarak yapılanı kaldıramıyorum." dedi.