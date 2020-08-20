1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpeğini sevdi diye çocuğa saldırdı

Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 20 Ağustos 2020 16:05
Yazdır

Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dayak yiyen çocuklardan birinin annesi Zuhal D., "Çocuğum ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte aşağıda oynuyorlar. Bahçe katında oturan D. Hanımın köpeğini seviyorlar. D. Hanım buna sinirlenip çocukları kovalıyor. Önce oğlumun arkadaşını yakalayıp tartaklıyor. Çocuklar yangın merdiveninin kullanıp kaçmak istiyorlar. Diğer çocuklar kaçıp kurtuluyor arkadaki benim çocuğumu yakalıyor. Tartaklıyor, dövüyor, saçını çekiyor, sıkıştırıyor, sözlü tehdit ediyor, evine götürüp tehdit etmeye devam ediyor. Çocuğu çekiştirip bahçeye çıkarıp güvenliğe veriyor. Orada da şiddete devam ediyor. Ben davacı oldum kendisinden. İstiyorum ki ceza alsın üstüne kar kalmasın. Çok üzgünüm bir anne olarak yapılanı kaldıramıyorum." dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
20 Ağustos 2020 15:07		 Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı
20 Ağustos 2020 14:36
Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar
20 Ağustos 2020 11:34		 Diyarbakır'da bir eczane teknikeri virüsten hayatını kaybetti
20 Ağustos 2020 11:19
İstanbul güne yağmurla başladı
20 Ağustos 2020 11:01		 2 belde belediye başkanı virüse yakalandı
20 Ağustos 2020 10:55
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
20 Ağustos 2020 10:43		 Hastaneye yetişemeyen kadına, kadın polis doğum yaptırdı
20 Ağustos 2020 10:19
Bu da mezarlık manzaralı 'huzurevi'
20 Ağustos 2020 10:14		 Personelde koronavirüs çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
20 Ağustos 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?17:04 - Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak16:59 - FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi16:54 - 'Usulsüz rapor isteklerinde hekimlerimiz şiddete maruz kalıyor'16:52 - Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
16:49 - Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu16:49 - 'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama16:42 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması16:41 - Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi16:41 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi16:39 - Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
16:37 - AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti16:36 - Başpolis memurları arasından amir alınacak16:33 - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü16:30 - Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu16:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:13 - Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jose ernesto sosa 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
musa orhan 1
yüzyüze eğitim 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
vedat muriqi 1
sızlanmak 3
mame thiam 1
diego godin 1
Abbiiee 3
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam