Başpolis memurları arasından amir alınacak

Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına İlişkin Duyuru

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimine katılacak aday alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin olarak;

Ön başvurular 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) PBS. NET üzerinden yapılacaktır.

"İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda;

1. En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

3. Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

4. Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır." hükümleri mevcuttur.

Söz konusu sınava ait başvuru ücreti;

- Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'dan, 14 Eylül 2020 Pazartesi saat 17:00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan KBVEBM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM'leri ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

- Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.

Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvuru dilekçesi ve 4 adet biyometrik fotoğraflarını, sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontlarını 08-14 Eylül 2020 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları İldeki Eğitim Şube Müdürlüklerine, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne Şahsen teslim etmek zorundadırlar.

Eksik belge, posta yolu veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Başvuruda bulunan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelin yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarını sonradan anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın haklarında yapılan tüm işlemler iptal edilir.

SINAV TAKVİMİ