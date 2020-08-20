1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başpolis memurları arasından amir alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurları arasından amir alacağını duyurdu.
 20 Ağustos 2020 16:36
Yazdır
Başpolis memurları arasından amir alınacak

Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına İlişkin Duyuru

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimine katılacak aday alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin olarak;
Ön başvurular 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) PBS. NET üzerinden yapılacaktır.

"İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda;
1. En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
3. Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
4. Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır." hükümleri mevcuttur.

Söz konusu sınava ait başvuru ücreti;
- Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'dan, 14 Eylül 2020 Pazartesi saat 17:00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan KBVEBM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM'leri ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

- Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.

Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvuru dilekçesi ve 4 adet biyometrik fotoğraflarını, sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontlarını 08-14 Eylül 2020 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları İldeki Eğitim Şube Müdürlüklerine, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne Şahsen teslim etmek zorundadırlar.

Eksik belge, posta yolu veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Başvuruda bulunan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelin yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarını sonradan anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın haklarında yapılan tüm işlemler iptal edilir.

SINAV TAKVİMİ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama
20 Ağustos 2020 16:49		 Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
20 Ağustos 2020 16:17
Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi
20 Ağustos 2020 16:08		 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında
20 Ağustos 2020 16:03
65 yaş ve üstüne üç ilde daha virüs kısıtlaması
20 Ağustos 2020 15:40		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması
20 Ağustos 2020 15:37
SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü
20 Ağustos 2020 14:32		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Ağustos 2020 14:30
Maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 66 milyon lira destek verilecek
20 Ağustos 2020 13:53		 Orman İşletme memurunun testi pozitif çıktı 8 kişi karantinaya alındı
20 Ağustos 2020 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:09 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?17:04 - Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak16:59 - FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi16:54 - 'Usulsüz rapor isteklerinde hekimlerimiz şiddete maruz kalıyor'16:52 - Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
16:49 - Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu16:49 - 'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama16:42 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması16:41 - Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi16:41 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi16:39 - Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
16:37 - AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti16:36 - Başpolis memurları arasından amir alınacak16:33 - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü16:30 - Antalya'da ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu16:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:13 - Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
4 ay sonra dışarı çıktı, düğünde virüs kaptı
Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat muriqi 1
mame thiam 1
masterchef berk 3
bilim kurulu 1
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
yüzyüze eğitim 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
çeyrek altın 4
memurlar.net sözlükte keyif kaçıran durumlar 1
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam