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Edirne'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak'taki ev inşaatının ikinci katında çalışan Davut Şimşek zemine düştü.
|20 Ağustos 2020 16:39
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Edirne'de inşattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan Şimşek'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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