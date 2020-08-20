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Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
 20 Ağustos 2020 16:41
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Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 707 milyon 646 bin 330,05 lira, işlem miktarı ise 3.764 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 946 bin 754,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 471.650,00 1.988,00
En Düşük 454.000,00 1.929,40
En Yüksek 468.000,00 1.984,80
Kapanış 459.750,00 1.944,00
Ağırlıklı Ortalama 457.897,45 1.938,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.707.646.330,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.764,02
Toplam İşlem Adedi 131
Anadolu Ajansı
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