Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
|20 Ağustos 2020 16:41
|Yazdır
Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 707 milyon 646 bin 330,05 lira, işlem miktarı ise 3.764 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 946 bin 754,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|471.650,00
|1.988,00
|En Düşük
|454.000,00
|1.929,40
|En Yüksek
|468.000,00
|1.984,80
|Kapanış
|459.750,00
|1.944,00
|Ağırlıklı Ortalama
|457.897,45
|1.938,45
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.707.646.330,05
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.764,02
|Toplam İşlem Adedi
|131
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Ağustos 2020 17:14
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
20 Ağustos 2020 14:56
|Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
20 Ağustos 2020 14:40
|Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
20 Ağustos 2020 14:00
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
20 Ağustos 2020 13:23
|Çeyrek altın 739 TL'ye geriledi
20 Ağustos 2020 12:38
|Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
20 Ağustos 2020 09:18
|Altın bir aşağı bir yukarı: Hareketlilik devam ediyor
20 Ağustos 2020 08:40
|Borsa, Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla yüzde 3 yükseldi
19 Ağustos 2020 18:26
|Altının gramı 471,65 TL'ye geriledi
19 Ağustos 2020 17:25