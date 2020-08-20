Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi

Optimar Araştırma'nın 10-12 Ağustos tarihlerinde 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasından sonuçlar... Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ankette bu pazar seçim olsa hangi olası cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine cevap arandı.

Araştırmada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 40.1, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 45.1, kararsızlar ise yüzde 14.8 ölçüldü.

EN GÜÇLÜ RAKİP

Sputnik'in haberine göre Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı.

Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45.1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1.

Araştırmada Erdoğan'ın en güçlü rakibi olduğunu gösterdiği İmamoğlu'nu, yüzde 36.7 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 33.5 ile Muharrem İnce takip ediyor.

KARARSIZ YÜKSEK

Anket sonuçları, Erdoğan'la Yavaş'ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan'ın oyların yüzde 44.5'ini, Yavaş'ın yüzde 36.7'sini alacağını, yüzde 18.8'in ise kararsız kalacağını gösteriyor. Erdoğan-İnce yarışında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 44.5, yüzde 33.5 ve yüzde 22.

Araştırma, Erdoğan'a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise yalnızca yüzde 21.3 oy alacağını gösteriyor.

Erdoğan'ın yüzde 44.3 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise neredeyse yüzde 35 olarak gözüküyor.

Optimar'ın araştırmasında Erdoğan'la HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan'ın oyların yüzde 52.7'sini Demirtaş'ın yüzde 16.9'unu alacağı ve kararsızların yüzde 30.4 olacağını belirtildi.