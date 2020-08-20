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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız" dedi
 20 Ağustos 2020 16:42
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız"
Memurlar.Net
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