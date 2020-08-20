Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız" dedi
|20 Ağustos 2020 16:42
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız"
Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağızZiya Selçuk (@ziyaselcuk) August 20, 2020
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