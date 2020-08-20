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'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi "Yeniden Seçilen Rektör, Rakibi Dekanın İstifasını Aldı" başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapmıştır.
 20 Ağustos 2020 16:49
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'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama

19 Ağustos 2020 tarihli "Yeniden Seçilen Rektör, Rakibi Dekanın İstifasını Aldı" başlıklı haber ile ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin açıklaması aşağıdadır.

Haberinize söz konusu olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifaya zorlandığı şeklindeki iddiaların tamamı asılsızdır. Kurum olarak bütün uygulamalarımızda başta Anayasamız olmak üzere kanunların, yönetmeliklerin ve YÖK'ün kararları dışında herhangi bir uygulamaya yer verilmemiştir. Üniversitemizin Rektörlük atama sürecinde de aynı hassasiyet ve titizlikle hareket edilmiştir.

Bilindiği gibi 23 Haziran'da Üniversitemizin rektör adaylığı başvuruları başlamış, 14 Ağustos 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Prof. Dr. Alim YILDIZ'ın ikinci defa Üniversitemize rektör olarak atanmasıyla süreç tamamlanmıştır.

YÖK'ün 23 Haziran'daki rektör adaylığı ilanına eski Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İlhan Çetin ile birlikte Üniversitemizden 13 öğretim üyemiz başvurmuştur. Başvuranlar arasında yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi idari görevleri bulunan öğretim üyelerimiz de bulunmaktadır. Sayın Rektörümüzün atanmasına kadar geçen yaklaşık 2 aylık süreçte Prof. Dr. İlhan Çetin'in de dahil olduğu idari görevi bulunan hiçbir öğretim üyemizden istifa konusunda talepte bulunulmadığı gibi Rektörümüzün atanmasından sonra da böyle bir durum gerçekleşmemiştir. Eski Tıp Fakültesi dekanımız Prof. Dr. İlhan Çetin, 17.08.2020 tarihinde Sayın Rektörümüzü ziyaret ederek kendi isteği ile istifasını sunmuştur. Sayın Çetin, geçmişte belediye başkan yardımcılığı dahil önemli idari görevlerde bulunmuş yasaları ve teamülleri bilen bir öğretim üyemizdir. Hür iradesi dışında kendisinin istifaya zorlanması asla söz konusu olmadığı gibi Rektörümüzle helalleşerek ayrılmıştır. İlgili mevzuata sonuna kadar bağlı olan Üniversitemizin ve eski dekanımızın aslı olmayan böyle bir haberle anılması bizleri üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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