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Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
 20 Ağustos 2020 16:52
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Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı

Akşener, Eskil ilçe meydanında bulunan iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Esnafın problemlerini dinleyen Akşener, bir iş yerinde, ''Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin sadece seçim zamanlarında değil her zaman esnafın yanında olması gerektiğini belirten Akşener, ''Siz esnafsınız, sizin için müşteri velinimet. Bizde de seçmen velinimettir. Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı. Şimdi biz geldikten sonra ağalar gelir, sizin için de sesinizi duyurmanız açısından iyi olur.'' diye konuştu.

Akşener, Türkiyede siyasi rekabetin bittiğini, projeler değil, değerler üzerinden tartışmalar yaşandığını söyledi.

Bir çiftçiyle sohbet eden Akşener, çiftçinin elektrik faturalarının yüksekliğine ilişkin eleştirisi üzerine, çiftçinin problemlerinin farkında olduklarını, konuyu gündeme getirmek için ekibiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.

Ardından Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde de esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını ve tavsiyelerini dinledi.

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, partisinin bazı milletvekilleri ve il teşkilatı da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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