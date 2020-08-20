Meslek liselerinde Maraş dondurması ustaları yetiştirilecek
|20 Ağustos 2020 16:57
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Firmaya ait bir işletmede gerçekleştirilen protokol imza töreni ve tanıtım programına, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam katıldı.
Paydaşların imzaladığı ve gıda sektöründe ihtiyaç olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen protokolle, meslek liselerinde oluşturulacak bölümde, öğrencilerin Maraş dondurması üzerine eğitim alarak ustalaşması amaçlanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yetiştirilmesi için hazırlanan projeden mutlu olduğunu söyledi.
Protokol kapsamında eğitime alınacak öğrencilerin mülakatla belirleneceğini ifade eden Yılmaz, "Kurul oluşturduk ve öğrencilerin nasıl alınıp yetiştirileceği konusundaki hususları belirledik. Meslek lisesi 9. sınıfı okuyan 90 öğrencimizin içerisinden eğitim için müracaatlar alındı." dedi.
Kanbur ise eskisi gibi usta, çırak yetişmeyen sektörün daha ileri gidebilmesi için böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu belirtti.
İstihdam alanlarını daha fazla genişletmeyi amaçladıklarını dile getiren Kanbur, şunları kaydetti:
"Dünyada sürekli büyüyen dondurma sektörüne paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı sorun oluyor. Hem bunu önlemek hem de öncü olmak maksadıyla burada bulunuyoruz. İnşallah bu okullarda yetişen gençlerimizle Kahramanmaraş ismi ve Türk bayrağının daha fazla tanıtılmasında rol almayı planlıyoruz."
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