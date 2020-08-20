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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2020/1 KPSS tercih işlemlerinde adaylardan güvenlik soruşturması formu doldurması bağlamında, son durumu paylaşıyoruz.
 20 Ağustos 2020 17:09
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını öngören düzenleme, 29 Kasım 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Tıklayınız.

Daha sonra Hükümet tarafından yeni bir kanun teklifi hazırlanmış olup, 19 Haziran 2020 tarihinde TBMM'ye sunulmuştur. Tıklayınız. Ancak, Haziran ayında TBMM'ye sunulan kanun teklif yasalaşamadan TBMM tatile girmiştir. TBMM ise 1 Ekim'de açılacaktır. Diğer taraftan henüz yasalaşmayan bu kanun teklifinde sadece "gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, istihbaratta çalışacak personele" güvenlik soruşturmasının yapılabileceği, diğer memuriyet unvanları için ise sadece "Arşiv Araştırması" yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Özetle hali hazırdaki mevzuatımızda, memuriyete giren adaylara güvenlik soruşturması yaptırılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. TBMM'de görüşmeleri yarım kalan teklif de sadece bazı unvanlar için güvenlik soruşturması yapılabilmesine imkan sağlamakta, diğer memuriyet unvanlarına girerken ise sadece Arşiv Araştırması yapılmasına dair bir hüküm getirmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercih işlemlerinde adaylardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun doldurmasını istemiş olup, atama işlemlerinin tekemmül etmesine değin kanunun yasalaşması halinde sadece arşiv araştırması yapabileceğini, aksi halde arşiv araştırması da yapamayacağını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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