Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
|20 Ağustos 2020 17:09
|Yazdır
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını öngören düzenleme, 29 Kasım 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Tıklayınız.
Daha sonra Hükümet tarafından yeni bir kanun teklifi hazırlanmış olup, 19 Haziran 2020 tarihinde TBMM'ye sunulmuştur. Tıklayınız. Ancak, Haziran ayında TBMM'ye sunulan kanun teklif yasalaşamadan TBMM tatile girmiştir. TBMM ise 1 Ekim'de açılacaktır. Diğer taraftan henüz yasalaşmayan bu kanun teklifinde sadece "gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, istihbaratta çalışacak personele" güvenlik soruşturmasının yapılabileceği, diğer memuriyet unvanları için ise sadece "Arşiv Araştırması" yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Özetle hali hazırdaki mevzuatımızda, memuriyete giren adaylara güvenlik soruşturması yaptırılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. TBMM'de görüşmeleri yarım kalan teklif de sadece bazı unvanlar için güvenlik soruşturması yapılabilmesine imkan sağlamakta, diğer memuriyet unvanlarına girerken ise sadece Arşiv Araştırması yapılmasına dair bir hüküm getirmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercih işlemlerinde adaylardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun doldurmasını istemiş olup, atama işlemlerinin tekemmül etmesine değin kanunun yasalaşması halinde sadece arşiv araştırması yapabileceğini, aksi halde arşiv araştırması da yapamayacağını değerlendirmekteyiz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
20 Ağustos 2020 16:03
|Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!
20 Ağustos 2020 15:05
|CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?
20 Ağustos 2020 09:30
|İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?
20 Ağustos 2020 00:02
|Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modeli kalıcı olarak düzenlenmeli
19 Ağustos 2020 14:20
|Danıştay daireleri, sözlü sınav davalarında ne zaman esasa girecek?
18 Ağustos 2020 11:08
|memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı
18 Ağustos 2020 10:22
|Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
17 Ağustos 2020 17:25
|YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
17 Ağustos 2020 14:35
|Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdüründen 'ilahiyat' açıklaması
14 Ağustos 2020 17:08