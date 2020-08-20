Denizli'de sokak düğünlerinin yasaklanması protesto edildi
Denizli'de sokak düğünlerinin yasaklanmasına tepki gösteren bir grup eylem yaptı.
|20 Ağustos 2020 17:54
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Düğün yapmayı planlayan bazı vatandaşlar ile organizasyonlarda sahne alan müzisyenler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun sokak düğünleri, nişan ve sünnet organizasyonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanması kararı üzerine, Denizli Valiliği önünde bir araya geldi.
Karara tepki gösteren grup, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile görüşmek istediklerini belirtti.
Gruptan bazı kişiler, Valilik binasına alınarak Vali Vekili Mehmet Okur ile görüştü.
Okur'un sakinleştirdiği gruptakiler daha sonra dağıldı.
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