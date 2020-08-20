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Rize'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'nin İkizdere ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|20 Ağustos 2020 17:51
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Alınan bilgiye göre, Rize-Erzurum kara yolunda İsa Çinici'nin kullandığı 25 FZ 415 plakalı otomobil, karşı yönde seyreden Ş.K. yönetimindeki 53 AAY 240 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çinici, kaldırıldığı İkizdere Sağlık Merkezinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Orhan ve eşi Ümmügülsüm Demir ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazada vefat eden İsa Çinici'nin, Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki Merkez Camisi'nde sözleşmeli imam olarak görev yaptığı, cenazesinin ise memleketi Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.
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