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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 720 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 720,9 milyar lira oldu.
 20 Ağustos 2020 17:52
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 720 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 829,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 891,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Anadolu Ajansı
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