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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 720 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 720,9 milyar lira oldu.
|20 Ağustos 2020 17:52
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