Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı
Ankara Valiliği "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır
|20 Ağustos 2020 18:04
|Yazdır
Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." açıklamasını yaptı.
Ankara Valiliği Twitter hesabından "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.
Son zamanlarda piknik amaçlı yakılan mangalların ormanlarımızı tehlikeye attığı gözlenmiş olup; bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateş ve mangalın yakılması yasaklanmıştır.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 20, 2020
. https://t.co/YB8ahPVjvj.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, vakalar arttı
20 Ağustos 2020 18:48
|'Yeniden seçilen Rektör, rakibi Dekanın istifasını aldı' haberine açıklama
20 Ağustos 2020 16:49
|Başpolis memurları arasından amir alınacak
20 Ağustos 2020 16:36
|Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
20 Ağustos 2020 16:17
|Isparta'da yavru kedi 'Çukur'u kurtaran ekip ödüllendirildi
20 Ağustos 2020 16:08
|Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında
20 Ağustos 2020 16:03
|65 yaş ve üstüne üç ilde daha virüs kısıtlaması
20 Ağustos 2020 15:40
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan MUÇEV açıklaması
20 Ağustos 2020 15:37
|SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü
20 Ağustos 2020 14:32
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Ağustos 2020 14:30