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Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı

Ankara Valiliği "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır
 20 Ağustos 2020 18:04
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Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı

Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği Twitter hesabından "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
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