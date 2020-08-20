Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü
|20 Ağustos 2020 18:22
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Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesindeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin, Salifov'un kendisine koruma olarak tuttuğu kişi olduğu belirlendi.
Cinayet şüphelisi ve aracındaki kişi, kaçış istikametinin bildirilmesi üzerine, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler, işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.
- "Türk devleti mutlakla bunun faillerini bulacaktır"
Bu arada, Salifov'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, hava yoluyla götürüleceği İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Cenazeyi almaya gelen Salifov'un yakınlarının üzgün oldukları görüldü.
Salifov'un amcasının oğlu Bahtiyar Muradov, gazetecilere, üzgün olduklarını belirterek, "Çok hain bir saldırı. Türk devleti mutlakla bunun faillerini bulacaktır. Artık bir şey konuşmak istemiyoruz. Şoför de vuran da gözaltında." diye konuştu.
- Şüphelilerin kimlikleri belli oldu
Öte yanda, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüphelinin Azerbaycan uyruklu 26 yaşındaki A.H ve 25 yaşındaki K.Z. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı değerlendiriliyor.
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