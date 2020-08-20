Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'nin saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.
|20 Ağustos 2020 18:45
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