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Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
 20 Ağustos 2020 20:33
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Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 20 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.' ifadelerini kullandı.

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