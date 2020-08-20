Fırkateyn'in 'Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
|20 Ağustos 2020 19:16
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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