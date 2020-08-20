Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek

İÇ DENETÇİ SINAVINDAKİ YDS SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLECEK Mİ? Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alımı için ilana çıktı. Ancak 2020 YDS sınavının 27 Eylül'de yapılmasından dolayı bir çok aday son iki yıldaki YDS şartını karşılayamamakta olup, adaylar sınava başvuru tarihlerinin ertelenmesini talep etmektedir.