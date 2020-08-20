Saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.
|20 Ağustos 2020 19:32
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.
Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.
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