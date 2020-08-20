EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımlarına yalanlama
|20 Ağustos 2020 19:45
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@ankara_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Mudurlugune yonelik suclayıcı ve hedef gosterici paylasımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.
Söz konusu Twitter hesabını yoneten O.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de gozaltına alındığı, cıkarıldıgı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gozaltı surecinden mahkeme surecine kadar yapılan tum is ve islemler hukuka uygun bir sekilde yapılmıstır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız oldugu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yoneliktir. O.Y'nin soz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Mudurlugumuzce adli merciler nezdinde suc duyurusunda bulunulmustur."
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