1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımlarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
 20 Ağustos 2020 19:45
Yazdır
EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımlarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@ankara_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Mudurlugune yonelik suclayıcı ve hedef gosterici paylasımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabını yoneten O.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de gozaltına alındığı, cıkarıldıgı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gozaltı surecinden mahkeme surecine kadar yapılan tum is ve islemler hukuka uygun bir sekilde yapılmıstır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız oldugu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yoneliktir. O.Y'nin soz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Mudurlugumuzce adli merciler nezdinde suc duyurusunda bulunulmustur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti
20 Ağustos 2020 20:33		 Kılıçdaroğlu: Partinin gençleşmesinin önünü de açtık
20 Ağustos 2020 20:28
Emniyet Genel Müdürü, Kadıköy'deki olaya ilişkin talimat verdi
20 Ağustos 2020 19:25		 Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'nin saati belli oldu
20 Ağustos 2020 18:45
Akşener: Uzun süredir seçmen velinimet sayılmaktan çıktı
20 Ağustos 2020 16:52		 Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ın en güçlü 3 rakibi
20 Ağustos 2020 16:41
'Anketler yaptırdık, arkadaşlarımız müthiş başarılılar'
20 Ağustos 2020 15:54		 Davutoğlu'nun Ankara teşkilatı dağıldı, hepsi istifa etti
20 Ağustos 2020 14:52
'Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntıyı genel seçimde öderiz'
20 Ağustos 2020 14:19		 Fahrettin Altun'dan, Biden'ın sözlerine 'zamanlama' açıklaması
20 Ağustos 2020 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti20:32 - Trafik kazası sonrası polis dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı20:28 - Kılıçdaroğlu: Partinin gençleşmesinin önünü de açtık20:26 - İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı20:23 - Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı20:06 - Kavşakta drift 17 bin 919 TL'ye patladı
20:01 - Ankara'da mangal yakılabilecek alanlar Valilikçe açıklandı19:45 - EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımlarına yalanlama19:32 - Saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi19:31 - Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı19:30 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri19:27 - Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek
19:25 - Emniyet Genel Müdürü, Kadıköy'deki olaya ilişkin talimat verdi19:18 - 'Maviyle yeşilin birleştiği yer'de hedef 1 milyon ziyaretçi19:16 - Fırkateyn'in 'Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor18:58 - Ayvalık'ta sahilde ceset bulundu18:48 - Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, vakalar arttı
18:45 - Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'nin saati belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kısıtlı günler kapıya dayandı
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
Yüzde 10'luk seçim barajı düşüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 5
musa orhan 1
mame thiam 1
masterchef berk 3
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 3
Abbiiee 3
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 2
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
sızlanmak 3
Jose ernesto sosa 2
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam