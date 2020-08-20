1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit bırakırken, yeni veri ve haberlere bağlı olarak duruşunu değiştirebileceğini söylediğine dikkat çeken İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Merkez Bankası koşullara bağlı bir esnekliğe işaret etti. Düşük faiz politikasından beklenen, ekonomik canlanmadır" dedi.
 20 Ağustos 2020 21:51
Yazdır
Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit bırakma kararını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, düşük faiz politikasından beklenenin ekonomik canlanma olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini, her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğini vurguladığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Buradan Merkez Bankası'nın geleceğe dönük olarak koşullara bağlı bir esnekliğe işaret ettiği yorumu yapılabilir" diye konuştu.

ENFLASYONDA PANDEMİ ETKİSİNE VURGU

Merkez Bankası'nın enflasyon göstergelerinde yükselişe de vurgu yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman şunları söyledi:

"Türkiye'de enflasyon ile faiz oranı arasındaki makasın açılması ekonomik dengeleri olumsuz etkilemektedir. Ancak Para Politikası Kurulu, enflasyonist sürecin salgınla bağlantılı olduğu ve normalleşeme süreciyle birlikte ortadan kalkacağını vurgulamaktadır. Bu çerçevede likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makro finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak faiz oranını sabit tutmanın gerekçesini para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesine bağlamıştır."

Faizin yüzde 8.25'de sabit kalmasının dolarda artış beklentisi yaratabileceğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Çünkü enflasyon oranının faiz oranından daha yüksek olması reel geliri düşürecektir. Bu da tasarrufun en azından paranın değerini koruyacak olan dolar ve altına yönelmesine neden olacaktır. Sonuç olarak hane halkı tasarrufunu dövizde değerlendirmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIRIMI

Hane halkının altın ve dövize yatırımı sürdürmesinin Merkez Bankası'nı "örtülü faiz artışına" götürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman şöyle devam etti:

"Merkez Bankası TL'nin değerini korumak için açık piyasa işlemleri ile piyasadaki TL miktarını azaltmak ister. Bunun için bankalara kullandırdığı likiditeye yüksek faiz uygular. Örtülü faiz artışı olarak değerlendirilen bu durum piyasadaki enflasyon faiz oranı dengesini bir şekilde sağlamaya yöneliktir. Politika faizi 8.25 iken gecelik faizler 9.75'te oluşmaktadır. Böylece Merkez Bankası TL'nin dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybını frenlemeyi amaçlamaktadır. Siyaseten artmayan faiz oranı örtülü bir biçimde piyasayı dengelemek üzere devreye girmektedir."

Makroekonomik istikrar için enflasyon-işsizlik-ekonomik büyüme-cari açık gibi göstergelere ve bunlar arasındaki ilişkilere de bakmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Bu çerçevede faizde bir değişme olmadığına göre maliye politikalarına daha fazla başvurulacağı söylenebilir" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Turizmin başkenti' Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı
20 Ağustos 2020 21:19		 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
20 Ağustos 2020 20:49
Benzin ve motorine zam bekleniyor
20 Ağustos 2020 11:06		 KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu
19 Ağustos 2020 22:03
Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
19 Ağustos 2020 22:01		 Berat Albayrak'tan, 'Beton beton diyenlere not' başlıklı açıklama
19 Ağustos 2020 15:28
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi
19 Ağustos 2020 12:20		 TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor
19 Ağustos 2020 11:30
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı
19 Ağustos 2020 10:59		 Yerli traktör önümüzdeki ay tarlalarda olacak
19 Ağustos 2020 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Gazeteci Hıncal Uluç: Ülkede okunacak gazete kalmadı21:57 - Meral Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı21:55 - Bakan Karaismailoğlu: Balon turları 22 Ağustos'ta başlıyor21:51 - Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır21:49 - Böbrek yetmezliği Kovid-19'un seyrini ağırlaştırıyor21:48 - Çıkmayan 20 yaş dişinde 'kist ve tümör' riski
21:44 - Dr. Taşkınoğlu: Bir şekilde herkes Covid-19'u geçirecek21:40 - Hakkari'de İmamlar koronavirüs denetime çıktı21:36 - Çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye ceza21:25 - Teknolojik ürün ve yazılımları 'yerli beyin' yönetecek21:24 - 'Siber Güvenlik Lisesi' başarılı öğrencilerin tercihi oldu21:19 - 'Turizmin başkenti' Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı
21:17 - Devletin desteği ile başladı, ekonomiye katkı sağlıyorlar21:16 - Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor21:14 - Devlet Üniversitesinden isteyene yüzyüze, isteyene uzaktan eğitim21:10 - MEB'den özel okul açıklaması20:53 - Macron: Erdoğan, Avrupa Birliği'nde istikrarsızlık yaratıyor
20:49 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti
İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okulların açılması' açıklaması
Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
Kısıtlı günler kapıya dayandı
CHP'li vekil Erdoğan'ın verdiği 'müjde'yi açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadenizde doğalgaz bulunması 2
cenk özkaçar 2
bilim kurulu 1
acıkmak 1
çeyrek altın 4
vedat muriqi 1
sinav.memurlar.net 1
diego godin 1
erzincan 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
SON İLANLAR
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Manisa Vergi Dairesi İşçi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam