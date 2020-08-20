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Bakan Karaismailoğlu: Balon turları 22 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, 22 Ağustos itibarıyla koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar başlatılacağını duyurdu.
 20 Ağustos 2020 21:55
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Bakan Karaismailoğlu: Balon turları 22 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de etkilendiği koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile milli mücadelenin devam ettiğini belirterek, Türkiye'de ve dünyada normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından hava taşıtlarında uçuşların kademeli olarak açılmaya başladığını ve vatandaşın mağdur edilmeden ulaşım modlarını kullandığına dikkat çekti. Bu süreçte Kovid-19 salgınından sıcak hava balon uçuşlarının da olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle salgın döneminde uçuşların durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, kademeli olarak ülkeler ile karşılıklı uçuşların açılması ile tüm turizm bölgelerine olduğu gibi Kapadokya başta olmak üzere sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Karaismailoğlu, "Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibarıyla koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız" dedi.

GENELGE HAZIRLANDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek bir genelge haline getirildiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Balon uçuşu öncesinde, uçuş sırasında ve uçuşun sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenleme yapılmıştır. Yayınlanma aşamasında olan genelge ile maske, mesafe, kişisel temizlik ile dezenfektasyon ve operasyonel diğer hususlar düzenlenmiştir" diye konuştu.

Balon sepet bölüm kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerinde sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini de belirten Karaismailoğlu, hazırlanan genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş sıcaklık derecesinin kayıt alınacağını anlattı. Bakan Karaismailoğlu, yer operasyonları sırasında da sosyal mesafenin sürekli olarak korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağının altını çizdi.

'MART AYINA KADAR 50 BİN YOLCU'

Karaismailoğlu, Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığını, 2019 yılında bu sayının 660 bini geçtiğini anımsatarak, bu yıl seferlerin durdurulduğu Mart ayına kadar 50 bin kişinin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi. Sıcak hava balonu seyahatlerinin turistler için dünyada belli başlı turistik bölgelerin ziyaret edilmesinde önemli bir cazibe unsuru olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, görülmeye değer özel bir yere sahip pek çok turizm bölgesinin sıcak hava balonu uçuşlarıyla bu özelliklerini destekleyerek dünyada turizmde adeta marka yerler haline geldiğini vurguladı.

'KAPADOKYA İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Kapadokya bölgesinin de bu marka bölgelerden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Kapadokya bölgesi, hem turizm alanında hem de sıcak hava balonu noktası olması bakımından dünyada kabul gören sayılı turistik bölgelerden birisidir. Sıcak hava balonu uçuşları hiç şüphesiz Nevşehir ili ve Kapadokya bölgesi için öne çıkan turizm faaliyetlerinden biri olup, sadece bölge turizmi için değil, aynı zamanda ülke turizmi için de hayati öneme sahiptir. İnanıyorum ki dış hat hava yolcu uçuşlarımızdaki son dönemdeki artış ve balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların artması ile yıl sonuna kadar balon yolcularının sayısında da önemli bir artış olacaktır" ifadelerini kullandı.
DHA
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