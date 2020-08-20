Gazeteci Hıncal Uluç: Ülkede okunacak gazete kalmadı
|20 Ağustos 2020 22:12
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Gazeteci Hıncal Uluç oldu.
Bugün olsa yine gazateci olur muydun?
Benim kafamda avukat olmak vardı. Bir gecede Mehmet abinin yanında gittik yardıma herkes istifa etmiş "Gelin bana yardım edin" dedi. Gidiş o gidiş bu günlere geldik.
Hıncal Uluç tükendi mi?
Hiç öyle bir şey hissetmiyorum, öyle bir duygum da yok. Ülkede okunacak gazete kalmadı. Türkiye'deki gazetelerin 4'üne ayırdığım sürenin iki katı sürede New York Times'ı bitiremiyorum.
Hıncal Uluç bir burjuva gazetecisi mi?
Biz, üzüm peynir, alarak yemek yerdik. Onlar ne söyler bilmiyorum. Ben öyle değilim
Medyada kimlerle atışmayı seviyorsun?
Bazılarını görmezden geliyorum. Okumak istemiyorum. Küfürleşiyorlar.
Hıncal Uluç sansüre uğradı mı?
Evet! Ben hiçbir gazetede sözleşme yapmadım. Maaşımı dahi konuşmadım. "Geliyormusun", "Geliyorum" benim görüşmelerim böyle oldu. Bir gün patronum "Bir daha askerle ilgili eleştiri yazarsan Genelkurmay'ı sana bağlıcam" dedi. 4 saat konuşmuşlar. Bir kez böyle bir şey olmuştu.
Siyasetçilere yakın olan gazeteci özgür mü?
İnsanları birbirine düşürmeye başladılar. Ben bundan yana değilim.
İmamoğlu'dan neden korkuluyor?
Korkulmuyor. Reklamı yapılıyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam teşekür ederim. Ekrem İmamoğlu'yla bir tanesi gidip konuştu mu?
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