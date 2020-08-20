Türkiye genelinde 3 gün boyunca koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı 21, 22 ve 23 Ağustos'ta yoğun olarak koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetimini yapacak.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri , Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıylabirçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarakvatandaşlarımızın daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural vetedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksekolan Covid19 salgınının yayılım hızını artırdığı görülmektedir.

Bu kapsamda 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar günlerinde

1.Düğün, Nişan, Kına Gecesi, Sünnet Düğünü Denetimleri

1.1.Tüm il ve ilçelerimizde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

1.2.Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşlarımızın gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıklarının kontrol edilmesi,

2.Sahil Bölgelerinde Yapılacak Denetimler

2.1.Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya vb. işletmelerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

2.2.Denetimlerin aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını dakapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanması,

2.3.Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personelin tercih edilmesi,

3.Denetim Esasları

3.1.Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

3.2.Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulması,

3.3.Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi,

3.4.Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine iletilmesi,

3.5.Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanması,

3.6.Denetim sonuçlarının Ek'teki denetim tablosuna işlenerek 25 Ağustos 2020 tarihi saat 12.00'a kadar illeridaresi@icisleri.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Vali ve Kaymakamlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları,meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların ivedilikle yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında