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Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz 20 yıl boyunca Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilir

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.
 20 Ağustos 2020 22:33
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Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz 20 yıl boyunca Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilir

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşiş olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Geçen günlerde Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.
Memurlar.Net
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