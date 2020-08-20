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Hasan Bülent Kahraman İBB'deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeliğine seçilen akademisyen ve yazar Hasan Bülent Kahraman, istifa etti. Kahraman'ın atanması, daha önceki yazı ve görüşleri nedeniyle yoğun tepki çekmişti.
 20 Ağustos 2020 22:51
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Hasan Bülent Kahraman İBB'deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetlerine yön verecek Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyelerinin açıklanmasıyla Hasan Bülent Kahraman tartışması başlamıştı.

Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç'la birlikte kurula atanan Kahraman'ın daha önce yayımlanan "İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak" başlıklı yazısıyla Beyoğlu'nun eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında yaptığı "Beyoğlu'yu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor," yorumu gündeme geldi.

Yoğun tepkiler üzerine akademisyen ve yazar Hasan Bülent Kahraman, Kültür Daire Başkanlığı ile görüşerek daha koltuğa oturmadan görevinden istifa etti.

Bir dönem Kültür Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan, halen Işık Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Kahraman, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kendini eleştirenleri "Dar bir bakış açısına sahip, tahammülsüz çevreler" olarak nitelendiren Kahraman'ın açıklaması özetle şöyle: "Görevden istifa edişim, tümüyle öznel nedenlerledir. Daha öğrenir öğrenmez ayrılmayı düşündüm. Çünkü çok yaygın ve hacimli çalışmalar ve üniversitedeki görevim nedeniyle yeni bir kurul üyeliğini taşıyamazdım. Kültür-sanat alanı kapsayıcı, geniş ve yaygın bir tutum içinde olmalıdır. Bir o kadar da diyaloğa dayalı, farklılıklara açık, çok sesli olmak zorundadır. Bunlar yoksa zengin bir kültürel dünyadan söz etmek olanaksızdır. Kararın açıklanmasıyla istifa arasında geçen çok kısa sürede yazılanlar elbette üzücüdür. Onun ötesinde kırıcıdır.

"HAKKIMDA SÖYLENENLER DAR BAKIŞ AÇISININ ÜRÜNÜ"

Bu konuda İBB'nin eleştirilmesine de ayrıca üzüldüğümü belirtmeliyim. Hakkımda söylenenlerse kabul edilecek şeyler değildir. Bunlar dar bir bakış açısının ve eleştirel tahammülü olmayan çevrelerin görüşleridir. Türkiye'deki sağı hakkında da solu hakkında da kitaplar yazdım. Türkiye'deki ilericiliği de muhafazakarlığı da anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Türkiye"nin bu dar çemberden çıkacağına ve çok daha olumlu, yapıcı bir anlayışa ulaşacağına yürekten inanıyorum."
Memurlar.Net
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