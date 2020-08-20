MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı
Ordu'da MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı. İlçe başkanlarının görevden alınmasına dair yazı Ordu Valiliği'ne iletildi.
|20 Ağustos 2020 22:54
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'a en yakın isimlerden olan MHP Ordu İl Başkanı'nın ardından 8 ilçe başkanı görevden alındı.
Enginyurt'a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alınarak resmi yazılar Ordu Valiliği'ne iletildi.
Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar; "Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş"
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