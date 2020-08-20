Mühendis kazada hayatını kaybetti, 2 meslektaşı yaralı
|20 Ağustos 2020 22:55
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Kaza, Çorlu- Çerkezköy çevre yolu Fakülte mevkisinde meydana geldi. Çevre mühendisi Emrah Güneş yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, yan dönen otomobile saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerin arka koltuktaki yine çevre mühendisi olan Gaye Tunca (31), sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Emrah Güneş ve ön koltuktaki meslektaşı Zekiye Sungur ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinde Çorlu Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Gaye Tunca'nın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Emrah Güneş, Zekiye Sungur ile Gaye Tunca'nın çevre mühendisi oldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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