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Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı bu ilçede ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ağustos'ta Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı 2.2 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.
 20 Ağustos 2020 22:58
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Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı bu ilçede ölçüldü

Sivas'ta son yılların en soğuk Ağustos ayı yaşanıyor. Karasal iklimin hakim olduğu Sivas'ta gündüzleri sıcak geceleri ise soğuk geçerken son günlerde geceleri 10 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları kış günlerini aratmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gece Türkiye'de ki en düşük hava sıcaklığı 2.2 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.

Bugüne kadar 20 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı ise 6.2 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları yine Sivas'ın Atınyayla ilçesinde 4.6, Kangal ilçesinde 4.8 ve Yıldızeli ilçesinde 5.7 derece oldu. Sivas ve diğer ilçelerinde de en düşük hava sıcaklığı 10 derecenin altında ölçüldü. Geçe kış soğuklarının yaşandığı Sivas'ta gün içerisinde ise hava sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıkıyor.
İhlas Haber Ajansı
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