Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
|20 Ağustos 2020 23:05
|Yazdır
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'de gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'nın güneyindeki Bregançon Kalesi'nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Görüşmede, Çin, ABD, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) jeopolitik bir aktör olarak ortaya çıkması gerektiği üzerine konuştuklarını belirten Merkel, "Avrupa tek sesle konuşursa güçlü olur." dedi
Merkel, Akdeniz'in doğusundaki durumun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim orada gerginliğe değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya ve Fransa'nın güçlerini birleştirmeleri halinde iyi bir sonuç çıkabileceğini belirten Merkel, böylece iş birliğinin mümkün olabileceğini dile getirdi.
Merkel, AB'ye üye devletlerin egemenliğine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Gerilimi tırmandırarak değil, konuşarak sorunların çözümünden yana olduklarını ifade eden Merkel, "Bu tüm taraflar için geçerli." ifadesini kullandı.
Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun oluşması için çaba sarf ettiklerini anlattı.
- Macron: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz"
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise AB'nin Doğu Akdeniz'de egemenliğini korunması gerektiğini belirtti.
AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını yineleyen Macron, Akdeniz bölgesinin istikrara kavuşması gerektiğini ve bu konuda Berlin ve Paris'in hemfikir olduğunu ifade etti.
Macron, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı
20 Ağustos 2020 23:46
|MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı
20 Ağustos 2020 22:54
|Hasan Bülent Kahraman İBB'deki görevinden istifa etti
20 Ağustos 2020 22:51
|Gazeteci Hıncal Uluç: Ülkede okunacak gazete kalmadı
20 Ağustos 2020 22:12
|Meral Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı
20 Ağustos 2020 21:57
|Bakan Karaismailoğlu: Balon turları 22 Ağustos'ta başlıyor
20 Ağustos 2020 21:55
|MEB'den özel okul açıklaması
20 Ağustos 2020 21:10
|Yeni vaka sayısı 1400'ü geçti
20 Ağustos 2020 20:33
|Kılıçdaroğlu: Partinin gençleşmesinin önünü de açtık
20 Ağustos 2020 20:28
|EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımlarına yalanlama
20 Ağustos 2020 19:45