39 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
|20 Ağustos 2020 23:12
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre kurul, Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin pay başına 3,52 liradan halka azını, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 5 milyon 100 bin lira, Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş'nin 5 milyon lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 6 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Kurul, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 42 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş'nin 11 milyon lira, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 27 milyon 647 bin 630 lira ve Ral Yatırım Holding A.Ş'nin 42 milyon tutarındaki bedelli sermaye artırımına da onay verdi.
Kurul ayrıca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 60 milyon lira, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin 500 milyon lira, İş Faktoring A.Ş'nin 450 milyon lira, Migros Ticaret A.Ş'nin 500 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 1 milyar 77 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Etiler Gıda'nın 1,2 milyon lira zarara uğratılması nedeniyle 7 kişi hakkında suç ihbarının yapılmasına karar verdi.
SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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