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Pınar Gültekin'in avukatının HTS talebi kabul edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporları talebinin başsavcılıkça reddedilmesine ilişkin yaptığı itiraz, mahkemece kabul edildi.
 20 Ağustos 2020 23:22
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Pınar Gültekin'in avukatının HTS talebi kabul edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporları talebinin başsavcılıkça reddedilmesine ilişkin yaptığı itiraz, mahkemece kabul edildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in olaya ilişkin kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin başsavcılıkça reddedilmesinin ardından yaptığı itiraz, Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

İtirazı uygun gören mahkeme, olay esnasında ve sonrasında başkaca şüpheli araçların olduğuna ilişkin tespitleri içeren inceleme ve kamera kayıt döküm ve inceleme raporunun, yer gösterme ve keşfe ilişkin tutanağı ile HTS sinyal analizinin suçtan zarar gören vekiline verilmesi gerektiğine hükmetti.

Öte yandan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum." diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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